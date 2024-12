Il coro gospel Voices of Heaven inaugura il presepe alla chiesa della Spina

Sarà il coro gospel "Voices of Heaven", reduce della vittoria all’European Gospel Festival 2024, a inaugurare il presepe allestito alla chiesa della Spina con uno spettacolo che si terrà domani alle 17. L’esibizione, dal titolo "Gospel Celebration", si svolgerà proprio nello spazio davanti alla chiesa e vedrà il coro, composto da venti elementi, eseguire brani accompagnati al pianoforte e a cappella. Guest star dell’evento, gratuito e aperto a tutti, sarà l’artista statunitense Eric B. Turner, in tournée in Europa.

"L’allestimento del presepe all’interno della Spina è un piccolo regalo da parte dell’amministrazione comunale alla cittadinanza - ha detto l’assessore alla cultura Filippo Bedini -, e rappresenta un’occasione importante per tenere aperto anche durante il periodo natalizio il monumento simbolo dei Lungarni". Un presepe, quello della Spina, che si pone nel solco della tradizione e vuole essere "semplicissimo, senza fronzoli o innovazioni, per dare un segnale in controtendenza rispetto alla moda degli ultimi anni". A fare da base al presepe sarà una pedana realizzata in legno di castagno dalla ditta Tambellini di Guamo, che ospiterà le statuine dipinte a mano opera di Arte Barsanti, l’antica fabbrica fondata nel 1900 da Carmelo Barsanti, che per primo avviò in Bagni di Lucca la produzione di statue in gesso alabastrino.

Oltre all’esibizione di sabato per l’inaugurazione del presepe, la magia del gospel sarà di nuovo protagonista nella nostra città martedì alle 21 con la dodicesima edizione del Pisa Gospel Festival che si terrà al Teatro Verdi. Il ricavato dello spettacolo, come da tradizione promosso dal Voices of Heaven Gospel Choir, sarà devoluto all’associazione "La vita oltre lo specchio", che offre supporto a persone, soprattutto adolescenti, affette da disturbi dell’alimentazione, e alle loro famiglie. Il coro, noto per il suo impegno nel coniugare arte e solidarietà, accoglierà quest’anno come ospiti d’onore le straordinarie Harlem Sisters of Gospel, direttamente da New York.

In caso di pioggia lo spettacolo di sabato si terrà all’interno della chiesa di Santa Cristina. Per l’evento di martedì al Verdi i biglietti sono disponibili alla biglietteria del teatro e online sul sito. La chiesa della Spina rimarrà aperta per visitare il presepe dal 14 al 20 dicembre, dalle 15 alle 18, e dal 21 dicembre al 6 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (chiusura per il 25 dicembre).