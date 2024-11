Il Comune di Pisa stanzia 80mila euro per le associazioni sportive

Pisa, 21 novembre 2024 - È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi ordinari sport 2024 a sostegno delle associazioni sportive pisane. Le società interessate con sede nel Comune di Pisa hanno tempo fino alle 23.59 del prossimo 4 dicembre per presentare la domanda di partecipazione. Sulla misura l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 80mila euro.

«Con questo bando – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa – andiamo ancora una volta a sostenere con forza il mondo dello sport pisano, con un'attenzione particolare verso progetti di inclusione sociale, aggregazione e valorizzazione dello sport e della cultura del movimento a beneficio della comunità. Quest’anno abbiamo incrementato il budget messo a disposizione stanziando ben 80mila euro, 30mila euro in più rispetto allo scorso anno. Una iniziativa che si affianca alle altre, numerose, già messe in campo dall’amministrazione comunale per valorizzare l’immenso lavoro portato avanti ogni giorno dalle associazioni sportive del territorio, penso allo Sportello SOS Sport, al tavolo di lavoro attivato a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma dello sport o ai numerosi eventi organizzati in città per far conoscere e promuovere le attività delle associazioni e coinvolgere giovani, famiglie e tutta la cittadinanza. Uno sforzo del 60% in più rispetto allo scorso anno che l’amministrazione è riuscita a mettere in campo a beneficio e gratificazione dell’importante ricaduta sociale dello sport, riconoscendo il prezioso lavoro delle associazioni».

Requisiti. Possono partecipare al bando le società e le associazioni sportive (sia ASD che SSD) affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, associazioni non riconosciute e comitati, o altri soggetti privati impegnati in attività sportive ai sensi dell’art 3 della legge regionale 21/2015, ovvero regolarmente iscritte al registro di SPORT e SALUTE per l’annualità in corso. La concessione di contributi è ammessa per le società che abbiano la sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale e operino nell’ambito sportivo.

Domande e misura del contributo. Gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando la modulistica allegata al bando. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 04 del mese di dicembre all’Ufficio Protocollo del Comune secondo una delle seguenti modalità: a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected] con oggetto “Bando per la concessione di contributi ordinari nel settore cultura. Anno 2024”; inserita in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata a Comune di Pisa – Ufficio Sport – Piazza XX settembre – 56125 Pisa e inviata mediante raccomandata A/R; consegnata a mano esclusivamente all’Ufficio URP – Lungarno Galilei 43, Pisa (ingresso da Piazza XX Settembre) negli orari di apertura al pubblico.

Le richieste validamente pervenute saranno esaminate e valutate da apposita commissione. Ai beneficiari sarà riconosciuto un contributo compreso tra i 500 e i 5000 euro. il contributo non potrà comunque superare il 75% del budget totale del progetto. Il bando e i relativi allegati sono consultabili al seguente indirizzo: https://www.comune.pisa.it/Novita/Avvisi/Bando-per-la-concessione-di-contributi-ordinari-sport-2024-a-sostegno-delle-associazioni-sportive-pisane.

Per chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Sport ai numeri: 366/9346182 – 050/910988 – 050/910950 – 050/910593