Il campionato italiano di tiro con la balestra antica

Si svolgerà a Pisa oggi e domani in piazza del Duomo e al parco della Cittadella il 37° campionato italiano di tiro con la balestra antica da banco. Dodici compagnie provenienti da varie zone d’Italia si sfideranno in quattro diverse gare precedute da due cortei storici: oggi alle ore 15 quello che partirà da piazza XX settembre fino a piazza del Duomo, domenica – sempre alle 15 – dagli Arsenali della Repubblica di Pisa fino al Parco della Cittadella. Prima e dopo le premiazioni, previste per le 18.30, in programma l’esibizione dei gruppi di musici e sbandieratori.

"Con questo evento - ha dichiarato l’assessore alla tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini - nel mese di settembre, Pisa diventa a tutti gli effetti la capitale della balestra italiana. Tutto questo si lega a una tradizione e a una storia importante, un connubio con la balestra che è parte costituente della città. Il fine settimana sarà fitto di rievocazioni e gare grazie alla Compagnia dei balestrieri di Pisa. Si tratta di un appuntamento importante che vede impegnate 12 compagnie che offriranno a cittadini e turisti uno spettacolo affascinante".

"Vogliamo ricordare - prosegue Bedini - una personalità di spicco, a cui la città deve molto come Umberto Moschini, fondatore della Compagnia balestrieri di Pisa. Sono convinto che sarebbe stato orgoglioso di vedere questo evento proprio a Pisa. L’invito a pisani e turisti è di accorrere numerosi per godersi le gare e i cortei che coinvolgeranno i lungarni, le strade cittadine, la piazza del Duomo e il parco della Cittadella".

Il programma. Oggi alle 15 da piazza XX settembre prenderà il via il corteo storico con tutte le compagnie: Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Prarostino, Terra del sole, Ventimiglia. Attraversando il ponte di mezzo, Borgo Stretto, via Dini, piazza dei Cavalieri, via Dei Mille e via Santa Maria alle 15.30 è previsto l’arrivo in piazza Duomo. Subito dopo prenderanno il via le prime due gare dei Campioni e dei Maestri d’Arme con successive premiazione dei vincitori.

Domani spostamento al parco della Cittadella. Mattina dedicata ad allestimenti e prove poi alle 15.00 corteo storico dagli Arsenali della Repubblica di Pisa fino al parco della Cittadella. Al termine del corteo l’inizio del tiro alla balestra antica da banco con la gara a squadre e successivamente invece la gara individuale. In apertura e chiusura delle sfide valide per il 37° campionato italiano esibizione dei gruppi di musici e sbandieratori, a seguire le premiazioni.