Il ’Bosco dei Sogni’ dedicato a 546 nuovi nati

È stato inaugurato ieri il nuovo bosco urbano simbolicamente dedicato ai 546 bambini nati a Pisa nel 2022. Ogni anno il Comune di Pisa realizza un nuovo bosco urbano in un quartiere diverso della città: quest’anno è stata scelta l’area verde nel quartiere Sant’Ermete, compresa tra via Putignano e via Socci, con il nome di "Bosco dei Sogni".

Nella nuova area a verde sono stati piantumati 100 nuovi alberi simbolicamente dedicati ai bambini nati a Pisa nell’anno precedente e cresceranno nel tempo insieme a loro. "Siamo – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - al sesto bosco urbano realizzato nei quartieri: dal 2018 ad oggi sono 600 i nuovi alberi piantati. Ma sono solo una parte del nostro impegno per il rinnovo arboreo della città. Con i progetti già finanziati, il nostro patrimonio arboreo, partito nel 2018 dalle 18.074 unità, arriverà nel 2025 a contare 22.816 unità: circa 4.800 alberature in più, al netto delle rimozioni, a cui dobbiamo sommare anche le 7.900 piantine forestali delle operazioni di rimboschimento arboreo". All’iniziativa hanno partecipato anche le famiglie dei nuovi nati e il vicesindaco con delega a verde e parchi pubblici Raffaele Latrofa: "Ogni anno – ha commentato il vicesindaco Latrofa -, investiamo risorse pari a 2 milioni di euro per la manutenzione del verde e il rinnovo arboreo: oltre ai 1.500 alberi che stiamo mettendo a dimora tra fine 2022 e inizio 2024, abbiamo ottenuto finanziamenti per progetti come quello dei giardini delle scuole, che ci permette nel 2024 di piantare 535 nuovi alberi in 28 scuole con un contributo di 471mila euro, o come quello dell’area verde in via Pungilupo a Cisanello, con un finanziamento di 5 milioni di euro per la piantumazione di 1.800 nuovi alberi".