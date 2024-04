’Il Baule di Verdi’ chiude la stagione Family and Kids

Con il "Baule di Verdi", spettacolo musicale per bambini tra i 6 e gli 11 anni, il Teatro Verdi chiude il sipario sulla felicissima stagione del Family and Kids, il cartellone pensato per le famiglie. Domani alle 18 sul palco del massimo teatro di Pisa sarà proposto al pubblico un viaggio evocativo e onirico nell’avventura umana e artistica di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo prodotto da Orchestra Senzaspine vedrà in scena, trasognante e inebriato dai fumi di una buona bottiglia di rum o vino, il narratore accompagnato da un insospettabile aiutante. Con loro il pubblico potrà ripercorre le tappe più significative della biografia di uno dei più grandi autori d’Opera lirica di tutti i tempi: Giuseppe Verdi.Tutto inizia con il ritrovamento in una soffitta di un polveroso baule, un oggetto che, da solo, alimenta favole, storie fantastiche, dove ogni cosa contenuta diventa il pretesto per viaggiare con la fantasia, portando con sé il lettore. Nel Baule è conservata una vita eccezionale, quella di Giuseppe Verdi, che incontriamo bambino quando suonava la spinetta nell’osteria del padre e poi seguiamo sino ai trionfi nei Teatri d’Opera in tutta Italia. Quella Italia che la sua arte ha contribuito, con i suoi ideali di Unità e Libertà, a creare. Andrea Acciai firma la regia e sarà in scena nei panni del narratore assieme a Francesco Ricci al pianoforte. Puppet e manipolazione sono curati da Mariateresa Diomedes, ambienti e contributi sonori di Francesco Paolino, le scene di Naomi Lazzari. Biglietti: 10 euro intero; 6 euro ridotto (sotto i 12 anni); 3 euro il terzo biglietto per bambini sotto i 12. Altre info: 050 941111