Il 4 giugno alla biblioteca di Cascina la presentazione de "Il maestro di sogni"

Cascina (Pisa), 3 giugno 2024 - Martedì 4 giugno alle 18 sarà alla Biblioteca comunale di Cascina "Peppino Impastato" sita in via Comasco Comaschi 67 uno dei più importanti scrittori Italiani di noir: Marco de Franchi. Colloquierà, presentando il suo nuovo ed inquietante libro edito da Longanesi "Il Maestro dei Sogni", con il narratore e poeta Alessandro Scarpellini . Letture degli attori Remo Lenci e Rosita Ambrosio, commenti musicali di Giacomo Innocenti. Introduzione e saluti dell'Assessore alla Cultura Bice Del Giudice . DE FRANCHI - Il precedente thriller di Marco de Franchi sempre edito da Longanesi - " La condanna dei viventi" - è stato tradotto in molti paesi esteri (Germania, Spagna, Francia, Olanda, Polonia, Romania, Grecia, Lituania, etc.). Autore di altri libri di narrazione, fra i quali ricordiamo "La carne e il sangue" (Barbera Editore) e "Il giorno rubato" (La Lepre edizioni), è stato sceneggiatore di fumetti ("Lanciostory", "Skorpio", etc) oltre che commissario capo di polizia facendo parte nella sua intensa attività lavorativa anche del Servizio Centrale Operativo (SCO) che è l'ufficio Investigativo Italiano che più si avvicina all'FBI. Guardare il mondo e i mondi interiori da altri e diversi punti di vista è un'esperienza unica. Partecipare a questo evento significa entrare nella magia del raccontare storie e nel flusso misterioso dell'immaginazione oltre che farsi avvolgere dalla magia e dalla malia delle parole e della scrittura. Un'occasione da non perdere per vivere con intensità e creatività l'esplorazione di altri mondi percettivi e mentali ove realtà e fantasia si mischiano magicamente. SINOSSI - Esistono incubi travestiti da sogni. E qualcuno li sta trasformando in realtà. Qualcuno che deve essere fermato prima che uccida di nuovo. Valentina Medici, giovane commissario del Servizio Centrale Operativo, sta per lasciare tutto. L’ultima indagine che ha diretto l’ha ferita, nel corpo e nell’anima, in modo irrimediabile. Ma proprio quando sta per riconsegnare il distintivo, l’Europol la contatta per offrirle un incarico internazionale: dare la caccia alla donna che le ha rovinato la vita e fermare una pericolosa rete di criminali. Valentina accetta e si trova presto a sprofondare in un gorgo oscuro di violenza e follia. Un assassino seriale è all’opera e i suoi omicidi sono tanto efferati quanto spettacolari. Le vittime non sembrano avere niente in comune. Eppure in qualche modo tutto gravita attorno alla mente. Nel tentativo di andare a fondo dell’indagine e, allo stesso tempo, di riemergere dai propri incubi, Valentina sarà costretta a riallacciare legami che sperava sepolti nel suo passato. Per affrontare i demoni che operano nel mondo, Valentina dovrà sconfiggere i propri demoni interiori. E pagare un prezzo altissimo. Un thriller travolgente, un vortice di emozioni che non allenta la presa fino all’ultima pagina. M.B.