"I magazzini ospiteranno gli studenti"

"Il magazzino per le manifestazioni storiche ha subito un cambiamento radicale dal 2018 ad oggi” – ha commentato Pasqualino, al termine della visita di questa mattina al magazzino delle manifestazioni storiche che si trova in Via Bellatalla ad Ospedaletto.

"In fase di primo insediamento la situazione era veramente catastrofica - ha poi aggiunto Pasqualino - sia per il vestiario fatiscente che per le strutture interne che necessitavano di particolari interventi. In questi anni abbiamo assistito ad un cambio radicale e ad una attenzione particolare sulle tradizioni storiche che caratterizzano la nostra città. Durante la visita -continua Pasqualino- abbiamo potuto notare una attenta organizzazione interna che riesce a trasportarti nel passato, complici sicuramente il fascino del materiale che le stanze custodiscono. L’assessore alla cultura Filippo Bedini ci ha inoltre informati che presto le stesse stanze del magazzino potrebbero ospitare gli studenti delle nostre scuole con dei percorsi dedicati. Un vero e proprio patrimonio pisano che va tutelato, custodito e fatto vivere attraverso gli ospiti che vorranno visitarlo. Questo si aggiungerebbe -conclude Pasqualino- alla mostra permanente delle tradizioni storiche che si trova nell’atrio del Comune di Pisa ex anagrafe".

"Grande soddisfazione per il lavoro svolto – ha commentato anche Virginia Mancini, presidente della Commissione – Una vera testimonianza della tradizione storica Pisana, da tramandare alle future generazioni. Complimenti e grazie all’Assessore Bedini".