I fiori primaverili invadono le Mura di Pisa: visita guidata speciale il 20 aprile

I colori ed i profumi dei fiori primaverili in questo periodo invadono le Mura di Pisa rendendo la passeggiata in quota ancora più affascinante. Sabato 20 aprile una visita guidata speciale condotta dal personale dell’Orto e Museo Botanico permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza di questa flora urbana. Appuntamento alle 15 alla Torre Piezometrica, con accesso dal camminamento esterno alle Mura che si imbocca da via Veneto o da via San Francesco, e arrivo in piazza dei Miracoli. La visita proseguirà nell’Orto Botanico. La durata complessiva della visita sarà di circa tre ore, posti limitati con prenotazione consigliata via mail a [email protected] entro venerdì 19 aprile alle 12. Biglietto a 8 euro che comprende l’accesso alle Mura e l’accesso all’Orto Botanico.