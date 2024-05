I consigli pratici per operare online

Il vademecum di Poste con i consigli ai cittadini della toscana per operare online in sicurezza. Poche e semplici regole per evitare spiacevoli sorprese quando si utilizza il conto online di Poste Italiane e per acquisire consapevolezza contro truffe e raggiri. Poste Italiane e PostePay non chiedono mai i dati riservati (utenza, password, codici sicurezza) in nessuna modalità (e-mail, sms, chat social network, operatori call center) e per nessuna finalità; Non è mai richiesto di disporre transazioni di alcun genere con il pretesto di problemi di sicurezza sul conto o sulla carta tantomeno attraverso indicazioni telefoniche di presunti dipendenti di Poste Italiane o rappresentanti delle Forze dell’Ordine; Non rispondere a e-mail, sms, telefonate o chat, in cui vengono chiesti i codici personali (utenza, password, codici sicurezza, dati carte pagamento) o segnalati fantomatici problemi di sicurezza con imminenti blocchi di operatività. Anche se sembrano provenire da fonti attendibili o da indirizzi aziendali conosciuti; Controllare l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla: verificare che il mittente sia conosciuto e identificato; Non scaricare gli allegati di una e-mail sospetta e non cliccare sul link contenuto prima di aver verificato che il mittente sia conosciuto e identificato; se per errore dovesse accadere, non autenticarti sul sito falso e chiudere subito il web browser; Utilizzare l’App per usufruire del servizio gratuito di push notification ed essere informati in tempo reale sulle operazioni di pagamento effettuate con il conto corrente e le carte di pagamento.

In alternativa attivare il servizio di notifica tramite sms sul telefono mobile. Segnalare a Poste Italiane eventuali e-mail di phishing, inoltrandole a [email protected]. Immediatamente dopo cestinarle e cancellarle definitivamente.