Il Delfino giovani. È già tempo di premiazioni

Le premiazioni della seconda edizione del concorso letterario per le scuole primarie e secondarie di 1° grado “Il Delfino Giovani”, che avrebbero dovuto tenersi mercoledì 22 maggio al Grand Hotel Golf diTirrenia, sono state spostate per motivi organizzativi di 48 ore e si svolgeranno pertanto stessa location, stessa ora (16,30) venerdì 24 maggio. Gli elaborati, fra elementari e le secondarie di 1° grado, sono giunti in numero superiore allo scorso anno: ben 77, con la partecipazione di 163 alunni, per le primarie, e 195, frutto dell’impegno di 229 alunni delle secondarie di 1° grado. Il premio “I Delfini Giovani” è organizzato dalla Prolo Loco Litorale Pisano come la prima manifestazione di Marenia 2024.