La battaglia dell’ex Gkn. In consiglio regionale approda la proposta, "Pronti a valutarla"

Firenze, 20 maggio 2024 – «Sono sempre stato sensibile e attento verso la battaglia della Gkn. Ho ascoltato le loro istanze in questi anni. E continuerò a farlo".

A parlare è il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in riferimento alle richieste degli operai ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione. In particolare, dopo il corteo per le vie cittadine di sabato scorso, una decina di dipendenti Qf, insieme a un gruppetto di studenti pro Palestina, centri sociali e SiCobas si sono accampati nel giardino del palazzo della Regione a Novoli dove sono intenzionati a restare "finché non si aprirà una reale discussione sulla legge regionale" le parole di Dario Salvetti della Rsu ex Gkn.

Le tute blu si riferiscono alla proposta di legge regionale per la ’Costituzione e funzionamento di consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d’impresa e del tessuto economico e sociale del territorio’.

Un documento che la Rsu ha inviato "al gruppo consiliare regionale di maggioranza" oltre un mese e mezzo fa.

L'accampamento di tende nella sede della Regione a Novoli (New Press Photo)

"Si sono susseguiti svariati appelli a prenderla in considerazione – di ricercatori, accademici, ex consiglieri regionali – nonché di Rsu della stessa Regione Toscana e Arpat. C’è stata una mozione di invito a discutere di una ’legge per una fabbrica socialmente integrata’ trasmesso dal Comune di Firenze alla Regione" sostiene la Rsu ex Gkn che ritiene fondamentale tale legge per poi procedere alla reindustrializzazione dal basso della fabbrica campigiana.

Mazzeo, dunque, non si sottrae, al confronto. "Anche in questa occasione, come presidente del Consiglio regionale, sarò pronto a portare avanti le iniziative che saranno presentate in assemblea legislativa dai gruppi consiliari" dice dichiarandosi pronto a portare "all’attenzione della conferenza dei capigruppo quella proposta di legge", forse già martedì o comunque in tempi brevi, "sempre con l’obiettivo che è ormai diventata un’ossessione: costruire lavoro sicuro e ben retribuito".

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli, conferma la disponibilità nei confronti dei dipendenti Qf.

"La proposta è in fase di approfondimento dal punto di vista giuridico e per la parte economica" dichiara ricordando che poi servirà anche il parere della giunta" per l’impegno delle eventuali risorse. Anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, fa sapere che la proposta è al vaglio dal punto di vista normativo e economico.

"La stiamo valutando, anche con i nostri parlamentari toscani – dice –. E la valutazione è approfondita perché qui nessuno può più permettersi di sbagliare, come è stato fatto in passato sulla figura dell’investitore. Lo dobbiamo ai lavoratori".

Gli altri partiti presenti in Consiglio regionale fanno sapere di non aver ricevuto direttamente tale proposta ma sono disponibili al confronto.

«Il Consiglio, al momento, non ha mai affrontato l’argomento, neppure in Commissione. Nel momento in cui saremo coinvolti faremo la nostra parte" dichiara Stefano Scaramelli di Italia Viva.

"Pronti a dare il nostro contributo, anche per quanto riguarda eventuali contatti e rapporti con il governo" dice Elena Meini di Lega Toscana - Salvini Premier "perché di questa vicenda ci siamo sempre occupati". Anche Marco Stella di Forza Italia si dice "pronto ad ascoltare le possibili soluzioni" appena "saremo coinvolti".

Sulla stessa lunghezza d’onda Fratelli d’Italia. "La proposta è stata mandata solo alla maggioranza. Al momento anche in Commissione lavoro non è approdata" le parole del capogruppo Francesco Torselli.