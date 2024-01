Houston, forse abbiamo dei problemi

Houston, abbiamo (ancora) un problema. O meglio, ad avercelo, pare, è soprattutto il Pd pisano.

Partiamo dal congresso provinciale, annunciato a ottobre per novembre 2023, poi rinviato e messo in stand by sine die, tanto che nessuno ne parla più o fanno orecchi da mercante se ti azzardi a chiedere. Poi il silenzio tombale, calato sul tentativo, finito a ramengo, da parte dell’ala schleiniana, di disarcionare il segretario provinciale Oreste Sabatino. Nessun commento è mai arrivato (neanche nello spam) alla notizia (data da La Nazione) sull’esito del ricorso - respinto con perdite - alla commissione provinciale di garanzia, presentato dal segretario cittadino Andrea Ferrante.