"Horse Green Experience", cinque giorni coi cavalli

Dal 3 al 7 aprile la nostra città ospiterà una serie di incontri e di iniziative che vanno sotto il nome di HGE (Horse Green Experience). A organizzare questo meeting ambientale è la Camera di Commercio con la rete di imprese Final Furlong e il brand di Promozione turistica del territorio “Terre di Pisa”. Il cavallo sarà dunque uno degli elementi utili a migliorare la qualità dell’offerta turistica. Al progetto hanno aderito 34 comuni e numerose associazioni di categoria. Si parte mercoledì 3 aprile alle 12 con una conferenza stampa alla Camera di Commercio nel corso della quale verrà presentato HGE Tour 2024. Il giorno dopo, all’ippodromo di San Rossore, corso di formazione (10-13) per giornalisti promosso dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana sul tema "Comunicare (con) il cavallo". Nella stessa giornata si torna alla Camera di Commercio dove verrà costituita la cabina di regia istituzionale per l’Equiraduno del Giubileo 2025 lungo la via Francigena. Il 5 (9-13), a San Rossore, test di educazione ambientale equestre rivolto ai bambini delle classi V di alcune scuole elementari pisane. Nello stesso giorno e allo stesso orario, in Camera di Commercio, è prevista una tavola rotonda fra le istituzioni e il mondo degli istituti agrari della Toscana sui temi della formazione e delle nuove professioni legate alla filiera del cavallo. Il 6 aprile alle 12, alla Basilica di San Piero a Grado, Equiraduno del Giubileo 2025 con benedizione dei cavalli e dei cavalieri. Infine il 7 aprile, giorno del 134° premio Pisa, alle 15,30 all’ippodromo di San Rossore premiazione dei cavalieri dell’associazione “Natura a cavallo” partecipanti al Test Event Giubileo 2025.