Half Marathon successo in casa: trionfa Meucci

La XVIII edizione della Pisa Half Marathon ha avuto un forte sapore toscano, con il successo del campione pisano Daniele Meucci e della giovane livornese Margherita Voliani nella prova femminile. L’evento ha registrato un record di partecipanti e un’ampia affluenza di pubblico, comprendendo anche la "Top Ten" sui 10 chilometri in memoria della dottoressa Barbara Capovani.

La manifestazione è iniziata con un toccante tributo a Pietro Pitoia, premiato per il suo coraggio dopo un doppio trapianto di rene e pancreas, avvenuto esattamente 18 anni fa, nello stesso anno della prima edizione della mezza maratona. Nonostante le difficoltà, Pietro non si è mai arreso e ha partecipato a quasi tutte le edizioni della gara, diventando un simbolo di determinazione e forza di volontà. Sul fronte sportivo, la gara maschile è stata decisa in un emozionante sprint finale tra Meucci e il keniano Boniface Fundi Njiro, con Meucci che ha trionfato in 1:04’34’’, praticamente lo stesso tempo dello scorso anno. Una vera e propria volata che ha contribuito a rendere ancora più spettacolare l’edizione di quest’anno, culminata con l’arrivo davanti alla Torre Pendente di Pisa. Sul podio anche Denis Bosire Kiyaka, terzo con 1:10’06’’. Grande assente dell’ultimo momento Eyob Faniel, il recordman, fermatosi alla vigilia della gara a causa di un dolore alla schiena, nonostante l’iscrizione.

Nella gara femminile la 19enne livornese Margherita Voliani ha conquistato la vittoria con un tempo di 1:18’04’’, superando negli ultimi chilometri la keniana Emily Chepkemoi Cheroben, arrivata seconda con 1:19’28’’. Il podio è stato completato dall’italiana Federica Panciera, che ha chiuso la gara in 1:24’23’’. In rappresentanza del Comune di Pisa c’era l’assessore al turismo Paolo Pesciatini. "Ancora una volta Pisa ha dimostrato quanto sia vincente il connubio tra sport, turismo e solidarietà – dichiara Pesciatini al termine della competizione –. Questo evento ha raggiunto livelli record, sia per numero di partecipanti che per l’eccellente organizzazione, e lancia un messaggio fondamentale, nel segno della cultura e della sensibilizzazione sul valore del dono: un forte sì alla vita". Per quanto riguarda le gare collaterali, la ’Top Ten’ di 10 chilometri è stata vinta Edoardo Giachi del Cral Monte dei Paschi di Siena, aggiudicandosi anche il Campionato Nazionale Bancari e Assicurativi. In campo femminile successo per Claudia Aversa del Gs Le Panche Castelquarto, ricevendo il riconoscimento in memoria di Barbara Capovani.

Michele Bufalino