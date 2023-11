"Hacker cancella i nostri social e mette ko i telefoni, raffica di denunce"

Dal nono profilo copiato "l’hacker ha iniziato a interagire con noi". Lo sfogo è di un padre di due giovani disabili. Ha presentato già quattro denunce, un’altra in partenza, contro ignoti. "Sono due anni che i nostri profili (20 facebook e 18 Instagram) vengono cancellati", racconta il papà. "Inizialmente pensavo che ci sbagliassimo noi, ma a un certo punto, il nostro perseguitatore ha iniziato a dialogare con noi". "In che modo?", chiede e si risponde "Entrando nei cellulari dei miei figli entrambi maggiorenni con numeri di telefoni sempre diversi che, se chiamati, risultano inesistenti. Ho seguito anche la procedura di sicurezza con due fattori, cambiare password e prendere altre accortezze. Fatto tutto. Risultato? ‘Eccomi, ti ho trovato, ho visto che hai messo i due fattori s.... o ma io ti ho cambiato password e adesso questo profilo è mio". Qualche giorno fa un nuovo numero e altri messaggi.

Le denunce fatte non sono solo per l’hackeraggio, ma anche per stalking. "Da maggio 2023 ho presentato cinque denunce (anche il furto di denaro da un bancomat) alla polizia postale – prosegue – la quinta in partenza". Per l’ultima "ci hanno chiesto una perizia tecnica, ho provato a trovare un perito ma senza esito".

"Ogni volta il cellulare di mio figlio viene messo fuori uso, morto. Siamo stressati e disperati. Questo pirata informatico non ci dà tregua. Tutte le volte devo andare a comprare un nuovo apparecchio perché quello attaccato è inutilizzabile. E’ tutto complicato e chiediamo un intervento definitivo, subiamo stress e minacce, ho raccontato tutto il nostro calvario, ma al momento non abbiamo avuto alcun risultato. "Tutti i nostri social vengono cancellati. Non sappiamo più come fare".