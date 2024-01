"Grazie Betti. Quanto ci costa la Tari del Pd..."

di Leonardo

Cosentini *

I numeri non mentono mai.

La tari a Cascina è la più cara della provincia. Da quando

si è insediata la Giunta Betti è stata capace solo di aumentare le tasse senza migliorare nessun servizio. E i Cascinesi pagano, sempre più! Sia le famiglie che le attività commerciali e non solo. Il commercio è’ assente dalla politica cascinese.

I commercianti sono vessati con tasse addirittura doppie rispetto ai colleghi dei comuni limitrofi. Incrementi frutto di una politica miope che anziché creare condizioni di sviluppo e crescita, ed opportunità di lavoro affossa chi ha già una attività. Il sindaco e l’assessore al commercio non perdono una inaugurazione di nuove attività: peccato che quelle stesse attiva non riescano a sopravvivere se non pochi mesi anche perché messe in difficoltà con tariffe sempre più care. Il Comune dovrebbe fare invece la sua parte e non colpire chi lavora. Occorre un cambio di programma e mentalità, supportare le attività pensando a Cascina come ad una realtà da coordinare davvero nel suo insieme e nella sua diversità , con interventi mirati per il piccolo commercio e la grande distribuzione, migliorando l’arredo urbano, la cura del territorio, con attenzione al contenimento delle tasse. L’esatto opposto di quanto fatto fino ad oggi dalla attuale amministrazione.

Alcuni esempi: la commissione comunale al commercio non si riunisce più da tempo, il suo presidente del Pd è’ silente da inizio legislatura; Piazza La Pira a Navacchio non è mai pulita dal 31 dicembre ed è stata trovata in completo degrado dagli ambulanti al mercato di oggi lunedì 8 gennaio. Sono segni di grave disattenzione e indubbia incapacità a garantire anche i minimi servizi.

La lega si è sempre opposta a questa politica e si adopererà per veder modificata anche la politica fiscale locale.

* Gruppo Lega Cascina