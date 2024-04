Gli eventi del fine settimana a Pisa e provincia

Fine settimana di bel tempo e clima estivo, tanti gli eventi a Pisa e provincia.

Appuntamento a Cascina con i sapori e i profumi della campagna, che arrivano in città con i Mercati di Campagna Amica, iniziativa di Coldiretti che dà la possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati e a km zero direttamente dagli agricoltori.

Appuntamento in Piazza Cavalca a Vicopisano: come ogni seconda domenica del mese, ad esclusione di agosto, Piazza Cavalca di Vicopisano sarà animata dal Mercatino del Collezionismo per l'intera giornata. La manifestazione accoglie oltre 200 espositori di oggettistica vari, da antiquariato ad artigianato e modernariato.

A Marina di Pisa torna il mercato domenicale sul Lungomare, dalle 8 alle 20.

Tutto pronto al Teatro Nuovo di Pisa per ‘Turistas’, opera erratica dalle tinte sudamericane i cui protagonisti sono viaggiatori che si abbandonano al fascino della scoperta dei luoghi senza altro motivo che non sia la curiosità. lo spettacolo, in scena sabato 13 aprile alle 21.

Per chi ha voglia di fare trekking può prendere parte al Nordic Walking e al Fit & Fast Walk lungo la Via Etrusca del Ferro, da Buti a Calci. L'itinerario verrà percorso domenica 14 aprile, seguirà il percorso descritto nel libro 'La via etrusca del ferro' e offrirà l'opportunità di esplorare antichi sentieri che collegano il Tirreno all'Adriatico.