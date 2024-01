Gli Annali della classe di Lettere sbarcano online

Diventano per la prima volta ad accesso aperto, online, gli “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”. Fondati nel 1873, gli Annali sono una delle più antiche e prestigiose riviste italiane, luogo di incontro delle attività di ricerca e di studio coltivate alla Scuola Normale nell’ambito delle discipline umanistiche. Attualmente distribuiti nelle principali biblioteche, istituti universitari e di cultura italiani e stranieri, gli Annali hanno cadenza semestrale e sono fra i periodici specializzati che godono di più seria considerazione costituendo un punto di riferimento per studiosi e amanti della cultura umanistica. A 150 anni di distanza esce il primo numero ad accesso aperto (2023: V Serie, Vol. 15, Fasc. 1) con la pubblicazione digitale che sostituisce quella cartacea. "La Scuola Normale ha scelto la “via di diamante” per l’accesso aperto: non ci sono costi né per pubblicare né per leggere – è il commento del Direttore della rivista, Luigi Battezzato -. Questo garantisce l’attrattività per autrici e autori che vogliono dare diffusione ai risultati della loro ricerca; attua indicazioni nazionali ed europee per la comunicazione dei risultati della ricerca finanziata da contributi pubblici; corrisponde alla missione della Scuola Normale di far avanzare e diffondere la conoscenza superando ogni possibile barriera ". Le Edizioni della Normale, oltre agli Annali di Lettere, pubblicano anche saggi in modalità digitale ad accesso aperto. Per quanto riguarda gli Annali, a breve verranno pubblicati il secondo fascicolo e le Notizie degli Scavi (supplemento al secondo fascicolo).