Giusi D’Urso presenta il nuovo romanzo

"Ci vuole animo per stare a Pisa… Ci vuole coraggio per resistere all’incanto che si vede dai ponti, alla trappola dell’acqua che sembra risalire la corrente. Per abitarci, in questa città, bisogna trovare un accomodamento tra la piazza tutta prato e marmi e l’odore di piscio di certi vicoli; mediare fra l’incanto e la stizza, lo stupore mistico e il disgusto fisico". Inizia così il romanzo di Giusi D’Urso, pisana d’adozione, biologa nutrizionista appassionata di scrittura e narrazione, che ha deciso di raccontare una donna nell’atto di ricomporre la propria vita di fatiche e traumi. "Se camminare fa troppo rumore" (ed. Il Ramo e la Foglia) arriva in queste ore libreria e sarà presentato l’8 maggio alle 18 al cinema Lumiere.

Con Giusi D’Urso ci sarà Veronica Galletta. Il libro ‘fotografa’ la difficoltà e la fatica di diventare adulti in una famiglia segnata dalla follia e dal modello patriarcale, mostrando le storture di una società indifferente e inadeguata di fronte al disagio psichico e al dramma esistenziale che ne consegue. Giusi D’Urso, nata a Messina nel 1967, vive a Pisa. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo romanzo, "Il bene tolto" (Felici Editore). È autrice di alcuni saggi di nutrizione, racconti e testi liberi per varie riviste letterarie. È redattrice della rivista filosofica e letteraria "Quaerere".