Giro dell’Arte in Borgo. Le vetrine del ciclismo

Le vetrine dei negozi ospiteranno opere d’arte dedicate al Giro d’Italia. E’ questa l’iniziativa lanciata da Confesercenti Pisa in collaborazione con le attività del centro storico e gli artisti di Arte Arno Studio in occasione della tappa pisana della kermesse. ‘Giro dell’Arte in Borgo - Aspettando il Giro d’Italia’ si accende da domani fino a giovedì 22 maggio, in concomitanza con l’avvicinarsi della tanto attesa tappa a cronometro che culminerà proprio nella nostra città. Borgo Stretto, Largo Ciro Menotti, via San Francesco e piazza del Pozzetto si trasformeranno in un percorso espositivo unico creando un’atmosfera unica e coinvolgente che lega il commercio locale alla creatività del territorio in attesa dell’evento sportivo. Tra gli artisti che metteranno "in vetrina" le proprie creazioni figurano: Emanuela Del Vicario, Silvia Nencioni, Ilenia Rosati, Enrico Serraglini, John Wright, Africano Paffi, Marta Grossi, Gianfranco Pellegrini, Giorgio Fornaca, Stefano Acconci, Sara Baldinotti, Cinzia Martinelli, Paolo Tuzza, Bruno Pollacci, Mara Nencini, Sauro Grilli e Giulia Grossi.

"Siamo lieti di presentare il Giro dell’Arte in Borgo, un’iniziativa che abbiamo voluto inserire nel calendario degli eventi per celebrare lo storico ritorno di una tappa del Giro d’Italia a Pisa - dichiarano il presidente Fabrizio Di Sabatino ed il coordinatore sindacale Gabriele Lo Cicero. Crediamo fermamente nel valore di iniziative come questa, capaci di creare sinergie positive tra diverse realtà del nostro territorio e di offrire alla città un’occasione di svago e di valorizzazione del proprio patrimonio artistico e commerciale in vista di un evento sportivo così importante. L’inaugurazione di questa mostra sarà un’opportunità per scoprire in anteprima le opere realizzate e per vivere il Borgo in un’altra veste durante lo shopping". Tra i negozi aderenti all’iniziativa ci sono: Antonia Nicoletti, Bardelli Gioielleria, B&B Maison, Borgo 22, Carta e Cartone, Di Sabatino, Emporio Armani, Fantoccino, Farmacia Bottari, Il Borgo, Lavarini, Libreria Ghibellina, New Fashion Gate, Ottica Mori, Paola Intimo, Rossi Francesco.

