Giovani, donne, inclusione sul palco del "Rossini"

di Alessandra Alderigi

SAN GIULIANO TERME

Si apre una stagione ricca per il teatro Rossini di Pontasserchio, dove trovano spazio tematiche diverse e che abbracciano contesti attuali, come il disagio giovanile, il ruolo delle donne nella società, ma anche la solidarietà e l’inclusione. All’interno della programmazione, che andrà avanti fino alla fine di dicembre, si inserisce la seconda edizione dei "Driin days", presentata in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Matteo Cecchelli, delle assessore Angela Pisano e Roberta Paolicchi, e della direttrice artistica della manifestazione Martina Favilla. La festa del circo sociale si svolgerà il 15, 16 e 17 novembre, poi il 24 novembre e l’8 dicembre, al teatro Rossini. Giunta alla terza edizione, organizzata da "Antitesi teatro circo", con la direzione di Martina Favilla, l’iniziativa raccoglie spettacoli di circo contemporaneo, con un occhio rivolto alle tematiche sociali, come quelle raccontate dallo spettacolo "Principesse capovolte", di scena domenica 24 novembre alle 17, storie di pari opportunità con stereotipi rovesciati, rivolto ai ragazzi e alle ragazze. "Povertà educativa, povertà economica, bullismo e cyber bullismo sono argomenti che si affrontano in modo nuovo, più coinvolgente - ha affermato l’assessora Roberta Paolicchi - attraverso l’arte, l’espressione del corpo, in spettacoli originali, dove verranno coinvolte anche le scuole".

"Ricca e variegata anche l’offerta del teatro Rossini per la stagione invernale, trenta eventi organizzati dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Antitesi teatro circo", ha affermato il sindaco Matteo Cecchelli. "Una programmazione che va dallo sport, al sociale alla cultura, che mira a coinvolgere non solo il territorio di San Giuliano Terme, ma tutta la provincia - ha sottolineato l’assessora Angela Pisano - in un teatro che è stato al centro di una riqualificazione e di recupero di cui siamo orgogliosi, un percorso che è solo iniziato, grazie al contributo della Regione e della Provincia. Il teatro Rossini rappresenta un punto di riferimento sociale per tutto il territorio, svolgendo una funzione di veicolo culturale ma anche di aggregazione, da qui la scelta di proporre spettacoli gratuiti, dove occorre soltanto la prenotazione, trattandosi di uno spazio che può accogliere circa duecento persone". Da segnalare tra gli spettacoli in programma, il 30 novembre alle 21, la serata dedicata al "Premio Marco Verdigi", sui progetti di contrasto al disagio giovanile.