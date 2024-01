Gioco del Ponte, il Comune va avanti. Ecco i Magistrati e Luogotenenti

Dopo i rumor degli scorsi giorni, il sindaco Michele Conti ha nominato i nuovi magistrati e luogotenenti generali delle parti di Tramontana e Mezzogiorno per il Gioco del Ponte 2024. Le nomine arrivano dopo la prima riunione del consiglio degli anziani, nella quale i vertici della tradizione storica pisana avevano vagliato le proposte delle due parti. Per quanto riguarda i magistrati, a Tramontana spicca soprattutto la nomina di Francesco Ciacchini che ha sostituito Claudio Carmignani. Borea da mesi si era opposta a questa possibile sostituzione, minacciando anche dimissioni all’interno della parte.

La situazione al momento è liquida e potrebbe evolvere nei prossimi giorni, mettendo a rischio il lavoro di Tramontana per questa prima parte dell’anno, a pochi giorni dal Dì di Sant’Antonio Abate. Per la Parte di Parte di Tramontana le altre nomine sono le seguenti: A San Michele il magistrato è Francesco Degl’Innocenti, per San Francesco Alessandro Ricci, per i Mattaccini Andrea Romanelli, per i Satiri Stefano Toni, per Calci, Daniele Cionini, mentre il Luogotenente della Parte di Tramontana è Simone Ceccanti. A mezzogiorno invece il magistrato di San Martino è Valentino Vanni, per Sant’Antonio Domenico Grassi, per San Marco Massimo Cioli, per i Dragoni Simone Menichetti, per i Leoni Lorenzo Vannozzi, per i Delfini Luca Di Poi, mentre il Luogotenente della di Mezzogiorno è Cristiano Scarpellini. Come disposto dal regolamento generale del Gioco del Ponte ci sono quattro rappresentanti del consiglio comunale all’interno del consiglio degli anziani: i due consiglieri votati per la maggioranza sono Raffaella Bonsangue e Maurizio Nerini, mentre i due rappresentanti delle minoranze sono Marco Biondi e Gianluca Gionfriddo. Il Cancelliere generale del Gioco del Ponte è Renzo Ciangherotti e il Comandante Generale è il confermato Roberto Tonini. I consiglieri esperti invece saranno Maria Teresa Rossi Benvenuti, Francesco Capecchi, Antonio Pucciarelli e Claudio Rossi. I due esponenti di Regione e Università di Pisa sono invece Luca Trotta e Marco Macchia. A completare la composizione sono i due Generali di Tramontana, Matteo Baldassarri, e di Mezzogiorno, Sergio Mantuano.

"Quello che l’anziano rettore Michele Conti ha conferito ai generali, ai Luogotenenti e ai Magistrati – dichiara l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini - è un incarico prestigioso e fondamentale per il nostro amato Gioco del Ponte".