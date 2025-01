Gioco d’azzardo in crescita: Sds potenzia i servizi

PISA

Pisa in testa. Ma anche a Cascina e San Giuliano Terme non scherzano. E pure nei comuni più piccoli si gioca e si scommette non poco. Cresce a ritmi preoccupanti anche nella Zona Pisana (comuni di Calci, Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano) la dipendenza da gioco d’azzardo e Società della Salute e SerD dell’Asl Toscana Nord Ovest decidono di potenziare i servizi dedicati. Lo fanno grazie a “Gio(care) senza Azzar(dare)”, progetto della Zona Pisana, finanziato dall’amministrazione regionale per un importo complessivo i 152.447 euro dedicato proprio a consolidare e ampliare la rete degli interventi di contrasto al cosiddetto “Gap” (Gioco d’azzardo patologico) che sarà presentato pubblicamente domanialla Biblioteca comunale “Impastato” di Cascina (viale Comaschi, 67). Sarà l’occasione per presentare il progetto e per fare il punto, dati alla mano, sulla diffusione del fenomeno nella zona pisana. Interverranno la presidente della SdS Pisana Giulia Guainai, il dottor Francesco Lamanna, responsabile del Serd di Pisa e responsabile scientifico del progetto ed Emiliano Contini, referente della Cooperativa “Il Cammino”, capofila incaricato dell’attuazione delle azioni previste, insieme alla Cooperativa “Arnera”. Ma ci sarà anche la professoressa Sabrina Molinaro, direttrice dell’Epid, sezione di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa, principale soggetto a livello nazionale impegnato nella ricerca sulle dipende che realizza, fra l’altro, anche l’indagine Espad sui consumi giovanili di alcol e stupefacenti e sui rischi di azzardo patologico e l’indagine e la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze.