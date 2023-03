Giochi classici o nuovi, basta che sia insieme

I nostri nonni ci insegnano tante cose, ma anche noi possiamo insegnare qualcosa a loro: come utilizzare gli smartphone e i social! Ai loro tempi non esisteva la tecnologia di oggi, per questo non sono molto bravi con i dispositivi elettronici. Basta pensare che utilizzano i loro telefoni solo per fare chiamate! Spesso non conoscono tutte le potenzialità dei loro apparecchi o si scoraggiano di fronte alle novità e invece ci sono molte app che potrebbero essere utili anche a loro. Per questo ci siamo noi nipoti, li aiutiamo ad utilizzare le varie app, facciamo foto e video che un domani saranno ricordi preziosi e spieghiamo loro come fare le videochiamate, una grande risorsa durante il lockdown, che ci ha permesso di mantenerci in contatto “visivo”.

Ma ci sono anche quelli tecnologici: in rete ci sono nonni che caricano dei video divertenti ed hanno un sacco di followers, alcuni sono diventati vere e proprie star del web. Anche noi proviamo a coinvolgere i nonni nei nostri divertenti e buffi balletti, loro si prestano volentieri ai nostri giochi e, anche se non lo dicono, si divertono quanto noi!