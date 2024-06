Gentilezza e inclusione. Giornata della Solidarietà. La premiazione finale

A coronamento della Giornata della Solidarietà 2024, organizzata dall’associazione Nicola Ciardelli (presidente l’avvocato Federica Ciardelli), si è svolta ieri agli Arsenali Repubblicani la cerimonia di premiazione del concorso "L’interesse delle future generazioni come nuovo principio costituzionale: tra sviluppo sostenibile, salvaguardia dell’ambiente e tutela delle condizioni di vita", bandito per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Si è classificato al primo posto, per gli istituti superiori, il liceo classico XXV Aprile di Pontedera per i due originalissimi podcast ‘Non c’è niente di sbagliato in me’ e ‘L’alluvione di Pontedera’, in linea con il tema della Giornata della Solidarietà 2024. Per le scuole secondarie di primo grado, Giulio Cellamare della IIC del plesso Duca D’Aosta, dell’i.c. F. De Andrè di San Frediano conquista il primo premio, ex aequo con la IC dell’istituto V. Galilei, che si distingue per i pensieri sul tema della gentilezza. Per le scuole primarie, il primo premio va alla classe IIA della scuola Parmini, dell’ic V. Galilei per ‘Che sia la Pace tra noi’. Nella sezione iconografica si sono classificati al primo posto, per gli istituti superiori, le studentesse Azzurra Pitotti, Bianca Ragoni e Melissa Baldini della IA del liceo scientifico XXV Aprile di Pontedera, che guadagna un ex aequo con gli studenti Sofia Becherini, Chiara Moscatelli, Samuele Taliani e Aya Labyad della classe IA del liceo classico XXV Aprile di Pontedera. Per le scuole secondarie di primo grado vincono il primo premio ex aequo la IE della G. Gamerra e la 3CS della L. Fibonacci succursale. Menzione speciale alla scuola primaria Newbery (I.C. N. Pisano) per la splendida e originale realizzazione di uno zaino che rappresenta la Costituzione, indossato dai bambini a rappresentare il bagaglio culturale, sociale, etico di ognuno. Moltissime le associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa. Il resoconto completo su www.lanazione.it/pisa.

S.T.