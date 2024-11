GenerazionImpresa: i 30 premiati : "Oltre gli ostacoli con una visione"

Impegno, passione, tradizione e innovazione. Tutto questo è GenerazionImpresa, il premio che Confcommercio Provincia di Pisa ha assegnato ieri mattina alle aziende storiche con almeno 25 anni di età dell’intera provincia di Pisa. La terza edizione dell’iniziativa, moderata dal direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, si è tenuta nella suggestiva cornice del Teatro Rossini di Pontasserchio, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di San Giuliano Terme e il contributo dello sponsor Enegan Energy Partner. Una speciale ed emozionante cerimonia alla presenza di autorità, sindaci e amministratori locali. GenerazionImpresa è un riconoscimento conferito ad alcune tra le realtà più conosciute del nostro territorio, che hanno compiuto almeno 25 anni di età. Aziende che hanno raggiunto più generazioni grazie all’impegno di tanti imprenditori, dipendenti, collaboratori e familiari: il vero motore della nostra economia. Imprese di diversi settori del commercio, del turismo e dei servizi che ogni giorno generano valore, sicurezza, fiducia e accoglienza rappresentando nel tempo imprescindibili punti di riferimento per le nostre comunità. "Si ha un po’ la sensazione di ritrovarsi sui banchi di scuola quando si hanno di fronte aziende e imprenditori con tutti questi anni di storia sulle spalle" dice il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. "Avete dimostrato un Dna capace di superare ogni ostacolo e di avere una grande visione. Un’impresa vive anche grazie alla speranza che i figli e i nipoti portino avanti il progetto avviato dai padri e dai nonni e queste aziende ne sono la dimostrazione concreta. È un orgoglio premiare queste straordinarie realtà e allo stesso tempo è un orgoglio rappresentare imprenditori, associati, collaboratori e dipendenti che sono la nostra stessa forza e ci spingono a volare sempre più in alto".

"Siamo onorati di premiare imprese con 25 anni, 50 anni e in alcuni casi oltre un secolo di storia. - afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli -. Dobbiamo solo ringraziare questi imprenditori, ma prima di tutto queste persone, che tenendo la saracinesca alzata rappresentano un vero presidio e punto di riferimento per le nostre strade e le nostre piazze e che meritano di essere ulteriormente valorizzate, anche attraverso iniziative come questa".

Le 30 aziende premiate: Linea Ufficio (Pontasserchio – San Giuliano Terme); Batini Incisioni&Digital Printing (Madonna dell’Acqua – San Giuliano Terme); Ciapino (Molina di Quosa – San Giuliano Terme); Gelateria Sighieri&Sighieri (Cascina); Centro Ingrosso Alimentari (Pontedera); Calzaturificio Dover (Castelfranco di Sotto); Royal Victoria Hotel (Pisa); Ristorante La Pergoletta (Pisa); Ristorante Poldino (Pisa); Ristorante Il Merlo (Casciana Terme); Tabaccheria Da Zizzi – Famiglia Dini (Casciana Terme); Bar La Rosa (La Rosa – Terricciola); AZ di Manuela Marinai (Castelfranco di Sotto); Eugenio e Paolo Parruucchieri (Castelfranco di Sotto); Carpediem Centro Stampa (Ghezzano – San Giuliano Terme); Mobili Scarpellini Emma (Pontasserchio – San Giuliano Terme); Nautica Sandroni (Marina di Pisa); Gelateria Manzi (Marina di Pisa); Flora Gioielli Oreficeria (Capanne – Montopoli Valdarno); Antica Macelleria Norcineria Marianelli (Montopoli Valdarno); Top 5 Viaggi (Pisa); Programmi Assicurativi Srl (Pisa, San Giuliano Terme e Cascina); Edil Sab 2000 di Noccorini Sabrina (Nodica – Vecchiano); Rosi Enzo Sas (Santa Maria a Monte); Merlini Casa (Ponsacco); Lazzereschi Arreda (Ponsacco); Pasticceria Brotini (San Miniato); Agenzia Immobiliare Buggiani (San Miniato); Macelleria Lo Scalco (San Miniato); Bar Tabacchi Pizzeria Ristorante Giannessi (San Piero a Grado – Pisa).