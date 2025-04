Gattini fratelli cercano adozione insieme: "sono inseparabili"

Pisa, 8 aprile 2025 - In primavera, si sa, sbocciano i fiori e gli alberi diventano rigogliosi, ma purtroppo la natura ci stupisce anche con qualcos’altro: la nascita di centinaia e centinaia di gattini. Le cucciolate spuntano dappertutto, i fortunati che non rimangono senza mamma a pochi giorni di vita, perché travolta da una macchina o morta per altre cause, devono comunque fare i conti con una vita randagia, dove il cibo scarseggia e le malattie e le aggressioni da parte di altri animali riducono l’esistenza media di un gatto a pochi anni di vita.

Per fortuna, Pisa è una città piena di volontarie e volontari ogni giorno dedicano tempo e soldi al contrasto al randagismo, che oltre che essere un problema per i gatti è un flagello per la biodiversità. Alessia Degli Albizzi è una giovane donna pisana che, in collaborazione con altre volontarie, ogni anno recupera dalla strada decine e decine di gatti, impegnandosi per trovare loro una famiglia amorevole e responsabile. Ma se i cuccioli trovano facilmente qualcuno che si innamora di loro, lo stesso non vale per i gatti giovani e adulti.

L’ultima sfida per Alessia è quella di trovare una famiglia per Nocciolina e Paciocco, due fratelli inseparabili arrivati a Pisa dall’Abruzzo, dove vivevano in strada. Purtroppo per loro la scommessa è di quelle più dure: trovare una casa senza rischiare di essere separati, perché i due vivono praticamente in simbiosi e le volontarie pisane di dividerli proprio non se la sentono. Quale sarà dunque il futuro di questi due splendidi gatti, soprannominati i Bengala tarocchi per via del manto a macchie marroni?

“Abbiamo ricevuto diverse richieste per la dolcissima Nocciolina, ma ci si spezza il cuore all’idea di lasciare Paciocco da solo… Pensate che quando lei esce dalla degenza per una breve passeggiata, lui rimane dentro a piangere disperato chiamandola!”, racconta Alessia. “Stanno sempre insieme, si cercano, si abbracciano… si adorano! Paciocco senza di lei è un patatino sperso . Davvero nessuno può accoglierli entrambi? Sono una coppia inseparabile e bellissima! E poi si dice che adottare due gatti porti estrema fortuna”. I due mici Si trovano a Cascina (PI) e hanno 6/7 mesi. Sterilizzati, FIV/FELV negativi, vi aspettano. Per contatti mandare un messaggio a : +39 328 036 8686 o 3613138375