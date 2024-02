Furti nelle auto dei turisti due episodi

Due furti su altrettante auto di famiglie di turisti nella zona del Duomo. E’ successo ancora. Il primo, nel pomeriggio di ieri, si è verificato in via Pisano, dove alcuni turisti avevano parcheggiato la vettura per andare a visitare la Torre Pendente, come nella migliore tradizione. Al loro ritorno, l’amarissima sorpresa, la vettura aperta e il contenuto, le classiche valigie, sparite.

Passa solo qualche ora e accada un nuovo episodio in via Paolo Savi: stessa modalità. I turisti si erano assentati per poco e al loro rientro, hanno trovato il veicolo scassato e ripulito. Entrambe le famiglie si sono rivolte ai carabinieri che hanno avviato le indagini: in zona ci sono le telecamere.