Franceskino farà la mezza maratona a Liverpool

Francesco, Federico e una nuova maratona per due. Questa volta i pisani Michelotti e Mataresi voleranno nel Regno Unito per gareggiare alla mezza maratona di Liverpool. Rappresenteranno Pisa e l’Italia il prossimo 23 marzo nella modalità atleta spingitore e partecipante in carrozzina. "Dopo la meravigliosa esperienza della maratona corsa nella Grande Mela, porteremo la bandiera dell’inclusione anche in Uk", hanno commentato i due atleti del Gruppo Podistico Rossini contattati da La Nazione in vista della partenza. Francesco Michelotti, classe 1985, conosciuto in città e dagli amici come Franceschino, soffre di tetraparesi spastica dalla nascita, una malattia degenerativa che, nel tempo, ha compromesso le sue capacità motorie. Michelotti, oltre ad essere un maratoneta e grande tifoso del Pisa, è presidente dell’associazione ‘Go Franceschino go" che si batte quotidianamente per l’inclusione delle disabilità.

Recentemente Michelotti è stato ospite del ristorante pizzeria da ‘Leos’ a Lucca. Per l’occasione è stato girato un video che è diventato subito virale in cui si dava visibilità alla raccolta fondi per l’acquisto di una nuova carrozzina da corsa da mettere a disposizione dell’associazione ‘Go Franceschino go’. "Abbiamo ricevuto una pioggia di donazioni", ha raccontato Michelotti. "Un grazie di cuore a PharmaNutra che ha donato l’intera somma necessaria per acquistare la carrozzina per partecipare alla gara podistica – si legge sul profilo social dell’associazione – e che sarà messa a disposizione dell’associazione per tutte le persone con disabilità che vorranno provare l’esperienza di correre. Le donazioni ricevute in precedenza e future saranno utilizzate per coprire le spese di viaggio".

La carrozzina da corsa è ora pronta per essere "battezzata" a Liverpool. Non si tratta della prima corsa fuori dai confini nazionali per la coppia di atleti. Infatti, il 6 novembre del 2022 Francesco e Federico tagliarono insieme il traguardo della celebre maratona di New York. Si trattò di una partecipazione straordinaria, considerato che l’organizzazione della maratona ammette per ogni edizione solo 5 partecipanti nella modalità composta da un atleta spingitore e da un partecipante spinto. Tra tutti scelsero proprio loro, due amici prima di tutto, che condividono l’amore per lo sport e per la maglia nerazzurra. "Bisogna credere sempre nei sogni e mai smettere di farlo", disse per l’occasione Franceschino. E questa nuova avventura ne è la dimostrazione.

Ilaria Vallerini