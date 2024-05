Fondazione Casa Cardinale Maffi : "L’amministratore di sostegno oggi"

La Fondazione Casa Cardinale Melfi dedica un convegno all’amministratore di sostegno. Una figura chiave con la quale gli operatori che lavorano con situazioni di fragilità si trovano a collaborare quotidianamente, esattamente come i familiari. Il convegno "Amministratore di Sostegno a 20 anni dalla legge: Quali prospettive?" si svolgerà domani dalle 8 alle 13 alla Stazione Leopolda e si articolerà in tre momenti: il primo farà un excursus storico sulla nascita della figura, presentando la legge nazionale e regionale; il secondo contestualizzerà la normativa nel quotidiano partendo da una tavola rotonda aperta ai diversi attori che si interfacciano con l’amministratore di sostegno per individuare e conoscere i bisogni emergenti e i percorsi in atto nella nostra regione. Il terzo momento proporrà una sintesi accendendo i riflettori sulle prospettive future della figura dell’amministratore di sostegno, cui seguirà un momento di dibattito e confronto per tentare di rispondere ai dubbi e domande.

Dopo i saluti del presidente della Fondazione Maffi Franco Luigi Falorni e quelli di Michele Conti (sindaco di Pisa), Antonio Mazzeo (presidente Consiglio regionale), Serena Spinelli (assessore Regione Toscana), Laura Guerrini (Direttrice servizi sociali Azienda Usl Toscana Nord Ovest), Cristina Laddaga (Direttrice Società della Salute Pisa), Paolo Oliva (Presidente Ordine degli Avvocati di Pisa), Rosa Barone (Presidente del Consiglio regionale della Toscana dell’Ordine degli Assistenti sociali), Franco Massi (Presidente nazionale Uneba) e di Monsignor Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, avrà luogo il primo focus dedicato alla nascita della figura dell’amministratore di sostegno. Su questo tema interverranno Elena Vivaldi della Scuola Sant’Anna e l’avvocato Massimo Bigoni. Seguirà la tavola rotonda con Federico Vola (responsabile Sviluppo Fondazione Maffi), Alice Dominici (Amministratore di sostegno), Elena Fimiani (vicepresidente Associazione spezzina amministratori di sostegno), Giulietta Falorni (Assistente sociale Fondazione Maffi), Giuseppe Guaricci (Comitato Esecutivo Nazionale Uneba), Ilaria Lombardi (Direttrice esecutiva Fondazione Maffi), Lorenzo Salvucci (assistente sociale Azienda Usl Toscana Nord Ovest). Modera il convegno il giornalista Antonello Riccelli. Iscrizione obbligatoria e gratuita https://fondazionemaffi.it/two/convegnoads2024/