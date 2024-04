Fine settimana tra arte, cultura e solidarietà.

Pisa 26 aprile 2024- Tempo ballerino in questo week end, ma che non ferma le tinte iniziative nel nostro territorio.

Domenica 28 aprile dalle ore 10 alle 19, il Circolo Arci 'Il Fortino' di Marina di Pisa torna a ospitare un'iniziativa volta al riuso e alla beneficenza. Il mercatino del Fortino offrirà un'opportunità unica per scambiare, vendere o donare abiti e accessori che non trovano più spazio nei guardaroba. Il Circolo metterà a disposizione lo spazio necessario per creare un mercatino del riuso, accompagnato da buona musica e street food per tutta la giornata. Ancora domenica, dalle 16 alle 18, la Fondazione Opera Giuseppe Toniolo apre alla città le porte della storica residenza (in piazza Toniolo 4) dove il beato Toniolo visse dal 1879 fino alla sua morte nel 1918. L'ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione inviando una mail a [email protected]. I partecipanti saranno divisi in gruppi e accompagnati da una guida che offrirà un approfondimento sul contesto storico in cui Toniolo visse, sulla sua vita privata, pubblica e spirituale permettendo ai partecipanti di visitare anche i locali dell’attuale Fondazione, la biblioteca storica e le stanze private in cui Toniolo visse con la sua numerosa famiglia: la camera, lo studio, il focolare. Continuano in questo week end i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12.00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma. In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a [email protected] indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente la visita. Infine un appuntamento per gli amanti della città e delle sue meraviglie: alle ore 11.00 partirà il tour 'Pisa Nascosta'. Punto d'incontro: Piazza XX Settembre, davanti alle Logge dei Banchi. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.