Festa per i 25 anni del ristorante: "La Basilica"

Era il 4 dicembre 1998 quando Manuele Marongiu, un passato da fantino e una passione infinita per la ristorazione, ha aperto per la prima volta le porte del Ristorante Pizzeria La Basilica. Un locale diventato una vera e propria istituzione a San Piero a Grado che Confcommercio Pisa celebra con una targa consegnata al titolare da Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, presidente e direttore di Confcommercio Pisa, e Luca Ravagni, presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa. "I miei genitori avevano un ristorante e ho deciso di seguire il loro esempio, devo ringraziare in particolare loro e mia sorella” racconta emozionato il titolare della Basilica Manuele Marongiu. “Lavoravo a San Rossore come fantino e quando seppi di questo fondo in vendita a San Piero a Grado non mi lasciai scappare l’occasione. Abbiamo iniziato come pizzeria al taglio e piano piano abbiamo ampliato l’attività come ristorante, sono veramente contento di questa esperienza e cerchiamo continuamente di migliorarci per soddisfare i nostri clienti, con tanta passione e creatività".

I clienti apprezzano in particolare "la ricca selezione di pizze e focaccine cotte nel forno a legna, la cucina di mare con i piatti di pesce, le cene a tema con malloreddus e maialino arrosto, piatti tipici della Sardegna, terra d’origine dei miei genitori, e i pranzi di lavoro. Sono felicissimo per la fiducia che mi dimostrano i clienti che cerco di ripagare con professionalità, cortesia e un servizio di qualità, e sono particolarmente soddisfatto di ospitare lo staff e i calciatori del Pisa Calcio che vengono qui a pranzo".

"Un riconoscimento che consegniamo con immenso piacere a un’attività iconica del territorio gestita con impegno e professionalità esemplari" gli auguri del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi. "Siamo orgogliosi di festeggiare insieme a La Basilica questo traguardo che celebra 25 anni ricchi di soddisfazioni, portati avanti con determinazione e passione", i complimenti del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. "Sorriso e cortesiaoltre alla qualità dei piatti hanno fatto della Basilica un locale d’eccellenza del territorio", afferma il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni.