Festa della cultura calabrese. In aiuto dell’Ant

Da oggi fino al 25 settembre torna alle logge dei banchi la festa della cultura calabrese, giunta quest’anno alla XX edizione. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale calabrese Esperia, offre una settimana ricca di incontri collegati al territorio di prossimità, la Calabria, ma aperti a tutta la città per trovare spazi di confronto. Un appuntamento culturale con momenti dedicati all’arte, alla letteratura, alla musica popolare e a una mostra mercato con appositi stand, dove è possibile acquistare prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato calabrese. L’iniziativa ha l’ambizione di dare vita a un processo partecipato che coinvolgerà, come nelle edizioni precedenti, cittadini, associazioni, gruppi informali, commercianti, imprese ed enti locali, per costruire un rinnovato senso di appartenenza rivolgendosi a un pubblico trasversale per età, genere, cultura e territorio.

Obiettivo dell’associazione, espressione della comunità calabrese e attiva dal 2003 in provincia di Pisa, è quello di favorire la conoscenza delle attività culturali, delle tradizioni e del folclore del popolo calabrese. All’interno della festa sarà riservato uno spazio alla delegazione di Pisa di Fondazione Ant, che sarà presente con un proprio banchetto per effettuare raccolta fondi da destinare ai progetti di prevenzione oncologica gratuita, attraverso l’acquisto di doni solidali e piantine di peperoncino dell’Azienda Carmazzi di Torre del Lago. Grazie alle donazioni raccolte nelle precedenti giornate di raccolta fondi, organizzate dalla delegazione di Pisa della Fondazione Ant, si è riusciti a realizzare alcune giornate di prevenzione del melanoma e dei tumori della cute presso gli ambulatori della Misericordia, che ha messo a disposizione i locali in modalità gratuita.

La Fondazione Ant è presente sul territorio nazionale in 11 regioni e 29 province: dalla nascita ad oggi ha assistito oltre 149.000 malati, in modo completamento gratuito, grazie alle erogazioni di privati, al contributo del 5x1000, lasciti, donazioni e fondi pubblici.

