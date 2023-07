Far west alla Stazione Maxi-rissa in serata fra gruppi stranieri Due persone ferite

di Saverio Bargagna

Degenerata in pochi istanti, accesa dal fuoco di una rabbia disperata. Probabilmente scatenata da futili motivi – dovrebbe essere esclusa la pista di una resa dei conti fra bande – una maxi rissa si è propagata nella serata di ieri nel quartiere della Stazione, anzi per la precisione proprio davanti alla rinnovata fontana. Quel che è certo, ad ogni modo, è che alla fine della mattanza vi sono due persone ferite: una di queste è stata colpita alla gola. Per fortuna, stando alle prime informazioni raccolte, nessuno dovrebbe rimetterci la pelle.

Sono le 21.30 quando si accende la miccia: senegalesi contro nigeriani. Forse, ma è tutto da verificare, si è trattato di un episodio estemporaneo ben presto degenerato. Che cosa abbia acceso la miccia non è dato sapere, quel che è certo è che ben presto alle botte sono seguite coltellate e lanci di bottiglia. Secondo le informazioni raccolte dalla polizia – le indagini sono ovviamente in corso – la rissa avrebbe riguardato almeno una dozzina di persone. Come riportavamo in precedenza: almeno due i feriti trasportati al pronto soccorso. Una persona ha riportato ferite all’avambraccio, una seconda invece è stata ferita alla gola. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Appena gli echi della rissa si sono propagati tutti gli uomini della polizia e dei carabinieri sono giunti in zona. Fra l’altro, proprio in quel momento, la polizia di Stato era impegnata in un controllo speciale in zona Vettovaglie contro la mala-movida. Al momento non vi sono arresti. Ovviamente nelle prossime ore, ascoltando le testimonianze sarà possibile ricostruire con più precisione gli eventi.