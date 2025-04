Facilitare la raccolta differenziata: a San Giuliano Terme arriva l'Ecomobile

San Giuliano Terme (PI), 28 aprile 2025 – Dal prossimo 5 maggio arriverà a San Giuliano Terme l'Ecomobile di Geofor, il furgone attrezzato che funge da mini centro di raccolta che si sposta nelle varie frazioni del territorio comunale, consentendo ai cittadini di smaltire in modo corretto e comodo rifiuti che normalmente devono essere conferiti ai centri di raccolta. Il servizio “Ecomobile” è un'iniziativa pensata per facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti che non possono essere conferiti tramite la raccolta porta a porta.

«L'intenzione dell'Amministrazione comunale e di Geofor – spiega l'assessore Filippo Pancrazzi – è quella di contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale e al benessere della comunità, cercando di facilitare l'accesso a servizi fondamentali come raccolta e riciclaggio. La comodità è uno degli aspetti centrali dell'operazione, perché l'Ecomobile si sposterà nelle diverse zone del Comune, rendendo appunto più facile l'accesso al servizio e, favorendo una gestione responsabile dei rifiuti, contribuirà alla riduzione della frazione indifferenziata. Il servizio sarà gratuito per tutti i cittadini».

Sarà possibile conferire: piccoli elettrodomestici (es. radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori); oli vegetali da cucina (racchiusi in bottiglie di plastica sigillate); lampade e tubi al neon; vernici in barattoli e bombolette spray; toner e cartucce; pile e batterie; farmaci scaduti; vecchi indumenti o calzature.

ORARI E LOCALITÀ. L'Ecomobile sosterà in varie frazioni del territorio secondo il seguente calendario: Madonna dell'Acqua, parcheggio via Ada Negri, 1° e 3° lunedì del mese dalle 8 alle 10; Arena Metato, piazza Taddei, 1° e 3° lunedì del mese dalle 10.20 alle 12.20; Pappiana, parcheggio Via Montessori, 2° e 4° lunedì del mese dalle 8 alle 10; Pontasserchio, via di Vittorio (parcheggio "Agrifiera"), 2° e 4° lunedi del mese dalle 10.20 alle 12.20; Ripafratta, piazzale stazione ferroviaria, 1° e 3° martedì del mese dalle 8 alle 10; Molina di Quosa, parcheggio via Ademollo, 1° e 3° martedì del mese dalle 10.20 alle 12.20; Asciano, piazza Pifferi, 1° e 3° mercoledì del mese dalle 8 alle 10; Agnano, parcheggio via XXV Aprile, 1° e 3° mercoledì del mese dalle 10.20 alle 12.20; Campo, piazzale impianti sportivi, 2° e 4° mercoledì del mese dalle 8 alle 10; Mezzana/Colignola, parcheggio edicola sp. 2 Vicarese, 2° e 4° mercoledì del mese dalle 10.20 alle 12.20; San Giuliano Terme, parcheggio via De Chirico, 2° e 4° giovedì del mese dalle 8 alle 10; Ghezzano, via Sartori, 2° e 4° giovedì del mese dalle 10.20 alle 12.20; Gello, via Dova, 2° e 4° venerdì del mese dalle 8 alle 10; Le Maggiola, parcheggio via U. Dini, 2° e 4° venerdì del mese dalle 10.20 alle 12.20. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Geofor o contattare il numero verde Geofor 800 959095.