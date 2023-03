Ex Vitarelli e degrado Denunce ed espulsione

Nuovo blitz nell’area ex Vitarelli. Martedì, con l’ausilio di 2 pattuglie del Reparto prevenzione crimine Toscana della polizia di Stato e 1 pattuglia della polizia municipale, la questura ha effettuato un controllo all’interno della ex fabbrica Vitarelli Glass a Porta a Mare: all’interno dell’immobile è stato bloccato un uomo di origini tunisine 44enne, con plurimi precedenti, che è stato accompagnato in

Questura per approfonditi accertamenti. Qui è stato riconosciuto come l’ autore del furto di una bicicletta, avvenuto in centro, vittima una ragazza qualche giorno fa. Di fronte alle contestazioni dei poliziotti, ha ammesso le sue responsabilità, aggiungendo di averla a sua volta rivenduta ad uno straniero non meglio identificato, nella zona della Stazione. Inoltre, essendo clandestino, nei suoi confronti l’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato le procedure per la espulsione dal territorio nazionale.

E nella nottata, poco prima dell’una la pattuglia della Squadra Volanti di zona ha proceduto al controllo, in via Aurelia Sud all’altezza della fabbrica Saint Gobain, di due persone a piedi dall’atteggiamento sospetto. I due, entrambi già noti ai poliziotti per vantare alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati identificati per un cittadino rumeno ed una cittadina italiana, entrambi 24enni; ad una approfondita verifica in Banca Dati, la donna è risultata sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Pisa il 12 novembre scorso. Per questa violazione sarà pertanto segnalata all’Autorità giudiziaria.