Eugenio Tursi: i suoi sogni spezzati sulla strada, muore nell’incidente frontale

L'incidente sul viale D'Annunzio e, nel riquadro, la vittima

Pisa, 19 febbraio 2023 – I sogni spezzati di un giovane morto in un tremendo incidente frontale. In una domenica tragica, con le due auto rimaste a lungo in mezzo alla strada per permettere i soccorsi e i rilievi. Lutto a Pisa per la morte di Eugenio Tursi, 32 anni.

L’incidente è accaduto tra Marina di Pisa e Pisa. Il ragazzo, erano le 6 del mattino circa, stava rientrando verso il capoluogo dopo una serata di festa. A un certo punto lo scontro con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida dell’altro mezzo, un 41enne portato in ospedale. E’ ferito ma non in pericolo di vita.

I soccorsi del 118 sono scattati subito, chiamati dai pochi automobilisti di passaggio a quell’ora. Eugenio Tursi è morto durante il trasporto in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ora conduce le indagini per capire la dinamica. Lo scontro è avvenuto nei pressi di una curva, le due auto venivano da direzioni opposte. In quel momento la strada era bagnata a causa di una pioggia non forte ma insistente.

Pisa è sotto choc per la morte del ragazzo, molto conosciuto soprattutto nell’ambito del volontariato.

Lavorava nell’ambito della cantieristica a Spezia. Anche il sindaco del capoluogo Michele Conti ha espresso il suo dolore per questa giovane vita spezzata.