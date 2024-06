Estate di festa con la Torre. Dalle parole di Servillo alle musica con Meli

L’attore Toni Servillo, il tenore Francesco Meli, la jazzista Simona Molinari e il cardinale José Tolentino de Mendonça, teologo portoghese e prefetto del dicastero vaticano per la cultura e l’educazione che il 16 luglio in cattedrale dialogherà con il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, di scienza e fede, sono i principali protagonisti degli ultimi mesi di festeggiamenti, organizzati dall’Opera Primaziale pisana, per celebrare gli 850 anni di vita della Torre pendente. Servillo, il 19 luglio, leggerà alcuni passi letterari riguardanti il campanile, direttamente da uno dei più celebri monumenti al mondo, mentre Meli sarà protagonista del grande concerto conclusivo, il 9 agosto, accompagnato dal pianista Davide Cavallini.

In entrambe le occasioni la Primaziale aprirà alle visite gratuite tutti i monumenti di piazza dei Miracoli e vi si accederà però su prenotazione per evitare lunghe code e assembramenti, secondo modalità che saranno comunicate nelle prossime settimane. "Dalla grande paura del 6 gennaio 1990, quando la Torre fu chiusa per problemi di stabilità, siamo arrivati ai festeggiamenti di oggi - ha ricordato il presidente dell’Opera, Andrea Maestrelli -. La riconoscenza e l’ammirazione di tutto il mondo scientifico e culturale per questo risultato, e soprattutto per le modalità con le quali è stato raggiunto, sono da attribuire alle caratteristiche di un intervento che, pur nella drammaticità delle condizioni al contorno (il campanile poteva crollare in qualsiasi momento o per cedimento del terreno sottostante o per rottura della struttura in elevazione), ha risolto il problema senza minimamente modificare le caratteristiche del monumento, nel rispetto assoluto della sua unicità e originalità".

In cartellone anche il ritorno di una manifestazione già protagonista in passato: "Musiche sotto la Torre" che il 3, 5, 10 e 12 luglio il 3, 5, 10 e 12 luglio porterà nel chiostro del Museo dell’Opera la violinista Chiara Morandi, Vivacidade Trio, Trio Kanon e la jazzista di fama mondiale Simona Molinari. In programma anche due mostre: la prima, dal 12 giugno al 31 luglio, si intitola "Stregato dalla Torre – Pisa nella collezione di D.I Malkov, il Campanilista Moscovita", proposta dall’Università di Pisa, in collaborazione con la Società Storica Pisana, e la seconda dal 15 giugno al 30 settembre nei locali del Palazzo dell’Opera in Piazza Duomo, quella curata dallo storico dell’arte Stefano Renzoini "La Torre allo specchio. Le molte vite del Campanile del Duomo di Pisa".

A margine della presentazione degli eventi, Maestrelli, ha anche annunciato un progetto di sostenibilità sociale voluto dalla Primaziale: "Ethical Choice", realizzato con alcune coop sociali pisane che consiste nella produzione di circa 40 mila stole con tessuto riciclato da usare come coprispalle per visitare il Duomo "raccogliendo la materia prima tra la merce di magazzino non più utilizzabile di 5 aziende di Prato e Firenze, ma ancora idonea al suo uso, che viene confezionata da sei donne provenienti da situazioni di fragilità lavorativa". Le stole "Ethical Choice" sono in vendita nei bookshop di piazza dei Miracoli a 1,5 euro. Ogni stola prodotta dalla sartoria è un pezzo unico realizzato interamente con stoffe di recupero dell’industria dell’abbigliamento. Un circuito virtuoso di trasformazione che riduce gli sprechi assicurando una filiera lavorativa inclusiva e sostenibile.