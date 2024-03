Esperienza da magazziniere nel settore della scarpa

E’ richiesta la figura di un magazziniere iscritto alle categorie protette per azienda settore calzaturiero. La risorsa dovrà occuparsi del controllo e registrazione dei Ddt, gestione delle eventuali rettifiche e problematiche, coordinamento con il reparto di programmazione in termini di gestione delle priorità e registrazione degli avanzamenti di produzione, solleciti sulle consegne dei materiali e dei semilavorati, preparazione delle bolle di lavoro, gestione dei materiali di consumo e della corretta manutenzione del magazzino. Si richiede esperienza in mansioni di back office amministrativo e capacità di lavorare in team. Iniziale contratto a termine di 6 mesi

con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì, più eventuali straordinari. Zona di lavoro Chiesina Uzzanese (fonte Orienta Spa).