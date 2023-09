Eroina nella Golena. Trovata dalla polizia

Occhi sempre puntati sulla piaga della droga e dello spaccio in città e nell’hinterland pisano. Un fronte che resta "caldissimo" per le forze dell’ordine alle prese con azioni sempre più incalzanti di contrasto al market degli stupefacenti, seguendo anche i nascondigli che gli spacciatori usano per occultare la droga e tenerla lontana da occhi che possano disturbare l’attività criminale. L’ultima operazione, è avvenuta nelle ore scorse, condotta dalla Polizia di Stato. In particolare, nella serata di mercoledì, attorno alle 20 una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha rinvenuto, in zona Golena, nelle vicinanze del fiume Arno, un involucro contenente ben 30 grammi di eroina ancora da suddividere in dosi e che, senza dubbio sarebbe finita nella rete dello spaccio. Un quantitativo importante, dunque, sottratto dalla rete di vendita.

I poliziotti sospettavano che in quella zona, al calare del sole ci fossero traffici sospetti, movimenti di pusher e via vai di assuntori. Da qui gli agenti – si apprende – hanno fatto un giro di controllo e scovato tra i cespugli l’involucro sospetto. Il contenuto è stato portato nei laboratori della Polizia scientifica, dove i reagenti hanno riscontrato trattarsi di eroina con un elevato grado di purezza.

Lo stupefacente è stato sequestrato l momento a carico di ignoti, in attesa di individuare i pusher che lo avevano nascosto: le indagini e gli approfondimenti di rito e di legge sono ancora in corsa. . Al dettaglio e opportunamente tagliata, l’ eroina finita sotto sequestro avrebbe fruttato circa mille euro.