Engie, un player internazionale per l’energia

Engie in Italia gestisce l’efficientamento energetico in oltre 2000 scuole, 80 ospedali, 30 tra università, musei e teatri, 2600 condomini e 650 mila punti luce di pubblica illuminazione in più di 350 Comuni. Il contratto con Pisa prevede la sostituzione di generatori termici, l’installazione del telecontrollo (gli uffici dell’energy manager comunale saranno dotati di un cruscotto per conoscere in tempo reale l’insorgere di eventuali criticità in ogni singolo impianto), la sostituzione di elettrocircolatori e l’installazione di valvole termostatiche oltre ai necessari adeguamenti normativi. Engie è un palyer che opera nel mercato dell’energia da anni su scala internazionale.