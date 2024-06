Elezioni europee: Pd primo partito a Pontedera

Pontedera, 10 giugno 2024 - E' terminato lo spoglio per le elezioni europee a Pontedera, dove si è raggiunta un'affluenza del 67,10% (14.616 votanti), dato in calo rispetto al 2019 quando i votanti furono 15.565 (71,72%). Il Partito Democratico è la prima formazione politica nel Comune attestandosi al 32,79% con 4.559 voti, dato in linea con quello di cinque anni fa (31,96% e 4.820 voti) quando, però, in testa c'era la Lega con il 34,36% e 5.182 voti. Proprio quest'ultimo è il partito che ha registrato la perdita più significativa rispetto al 2019, scendendo in questa tornata elettorale al 6,50% con 903 voti. Fratelli d'Italia è il secondo partito scelto dai cittadini di Pontedera con il 30,24% (4.204) e registra una forte crescita rispetto alle ultime elezioni europee quando arrivò appena al 5,40% con 815 voti. Segue il Movimento 5 Stelle con il 7,65% (1.064), con una perdita di quasi 6 punti rispetto al 2019 quando era al 13,36% (2.015). Significativa la crescita di Alleanza Verdi e Sinistra che si attesta al 6,55% con 910 voti nel Comune, migliorando molto il risultato ottenuto alle ultime elezioni europee da Europa Verde e La Sinistra che raggiunsero rispettivamente il 2,31% (348) e l'1,85% (279). Sale di poco Forza Italia che si ferma al 5,31% (738) rispetto al 4,44% del 2019 (670). Di seguito i dati relativi alle altre formazioni politiche nel Comune di Pontedera: Stati Uniti d'Europa 4,02% (559), Azione 2,98% (414), Pace Terra Dignità 2,71% (377), Democrazia Sovrana Popolare 0,53% (73), Alternativa Popolare 0,37% (51), Libertà 0,36% (50).