Elezioni Europee 2024, diritto di voto agli studenti fuori sede del Comune di Pisa

Pisa, 16 aprile 2024 - Pisa, 16 aprile 2024. In occasione delle Elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 i residenti del Comune di Pisa che per motivi di studio, di almeno tre mesi nel periodo in cui si vota, si trovino in una regione diversa dalla Toscana potranno votare: se all’interno della circoscrizione elettorale “III Italia centrale” (Toscana, Umbria, Marche e Lazio) in sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio; se al di fuori della circoscrizione elettorale “III Italia centrale” (Toscana, Umbria, Marche e Lazio) in sezioni speciali istituite nel Comune capoluogo della regione nella quale ha luogo il domicilio temporaneo Il voto sarà espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza. Per poter esercitare il voto "fuori sede", gli interessati devono presentare, entro il 5 maggio, all'Ufficio Elettorale del Comune di Pisa apposita domanda con l'indicazione dell'indirizzo completo del temporaneo domicilio e di un recapito di posta elettronica. Alla domanda occorre inoltre allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, copia della tessera elettorale personale, copia della certificazione o di altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa. L'ufficio elettorale del Comune di Pisa si trova in via Cesare Battisti n. 53 (locali della Sesta Porta al quarto piano). Gli orari di apertura dal lunedì al venerdì (8.30-12.30) martedì e giovedì anche nel pomeriggio (14.30-16.30). L'indirizzo mail: [email protected], pec: [email protected]. Per ogni informazione e scaricare il modulo: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/voto-degli-studenti-fuori-sede M.B.