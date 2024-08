Elena e i Best Photography Awards: "Il successo fra dedizione ed estro"

La foto di uno scorcio della Val D’Orcia si è classificata 2° al Best Photography Awards e ha ricevuto un Honorable Mention al concorso internazionale ND Photography Awards. Lo scatto ha come titolo "Il Cuore della Toscana" ed è opera di una fotografa di origini lucchesi, "naturalizzata" pisana. Si tratta di Elena Pardini: classe 1983, innamorata dei viaggi e della fotografia, ormai freelance professionista e collaboratrice anche de La Nazione di Pisa.

"Fin da quando sono piccola – dice Elena – viaggio con la fotocamera. Dal 2012, realizzando il mio sogno, mi dedico a fotografare varie realtà turistiche, strutture ricettive, still life, food, eventi e molto altro". Alla base del successo ci sono passione e strenua dedizione secondo la fotografa: "Mi sono serviti due anni di ricerca per essere soddisfatta dello scatto. Il problema, infatti, è stato catturare il cuore col drone: la forma non si vede se non dall’alto e da una determinata prospettiva".

E’ però il caso di lodare anche il suo estro: Elena aveva avuto modo di vedere il paesaggio in piena estate e, solo immaginando, ha potuto intuire le potenzialità del risultato finale. Perimetrato da strade sterrate e avvolto da un silenzioso paesaggio tinto di verde, lo scatto disponibile sul sito www.elenapardiniph.com ha mostrato di avere tutte le carte in regola per catturare il cuore della giuria.

Maria Cristina Capaccioli