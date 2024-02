Educazione stradale : "Importante l’approccio fin da molto piccoli"

Il Campionato di giornalismo, quest’anno, incrocia la strada con un’altra importante realtà del nostro territorio che ha deciso di essere parte di questo grande progetto dedicato alle scuole: Automobile Club Pisa. Delle ragioni di questa scelta e dei suoi significati, ne parliamo con il direttore Francesco Bianchi (nella foto).

Campionato di giornalismo e prevenzione nelle scuole. Quanto è importante raggiungere i giovanissimi per promuovere la sicurezza in strada?

"L’educazione viene impartita sin dai primi anni della vita dell’essere umano, è scientificamente provato che in tenera età si assimilano i concetti in maniera più efficace. l’attività di prevenzione in generale (e tanto più quella di prevenzione degli incidenti stradali) deve essere svolta partendo dal concetto di educazione civica, che si esplica nel rispetto della propria incolumità e di quella del prossimo nell’ambito della mobilità sulle strade. E’ necessario fin da bambini apprendere i segnali stradali e sapere fin dalla più tenera età, che la condivisione della strada (percorsa da pedoni o con qualsiasi mezzo, dalle due alle quattro ruote) richiede applicazione e massima concentrazione, per adeguare le proprie azioni al rispetto della segnaletica e alla previsione dei comportamenti altrui".

Il tema scelto punta proprio alla prevenzione. Alcune scuole fanno percorsi mirati. Introdurla come materia?

"L’educazione stradale nelle scuole pertanto sarebbe fondamentale, anzi indispensabile. L’Aci a livello nazionale ha un progetto di educazione stradale in accordo con il Ministero dell’Istruzione, per il quale attraverso la piattaforma "Edustrada" vengono offerti corsi di formazione rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e in questo ambito gli Automobile Club Provinciali, compatibilmente con le risorse, erogano formazione ed educazione nelle scuole. Da diversi anni il personale dell’Automobile Club Pisa eroga formazione nelle scuole primarie a distanza e in presenza e anche in questo anno scolastico stiamo facendo la nostra parte".

Un progetto Aci dedicato ai più giovani?

"L’Automobile Club ha svolto per anni anche il progetto “Imparare giocando”, portando i bambini delle scuole primarie a bordo di kart nelle piazze dei comuni pisani. Sulla strada della prevenzione è comunque importante cercare di unire le forze con enti e associazioni sul territorio in quanto le attività da erogare richiedono risorse e necessarie sinergie".