Educazione ambientale. Progetto con le scuole

Attraverso il racconto delle disavventure della tartaruga marina Lisetta, nei giorni scorsi i bambini e le bambine delle classi IA, IIIA e IIIB della scuola primaria Vittorio Veneto di Calci hanno potuto comprendere quanto sia importante aver rispetto dell’ambiente. I ragazzi hanno quindi stilato un piccolo vademecum composto da una serie di comportamenti virtuosi per ridurre l’impatto sull’ambiente. "Il nostro impegno sul tema della tutela dell’ambiente è massimo - ricorda il sindaco, Massimiliano Ghimenti -. Abbiamo spinto molto anche sulla formazioneinformazione ai cittadini anche in relazione ai benefici, per le proprie tasche e per l’ambiente. Il progetto di Geofor a scuola è importante perché semina nelle giovani generazioni ma al tempo stesso, può consentire di correggere anche errori che vengono fatti in casa".