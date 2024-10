Ecco Halloween. In città e dintorni non solo feste

PISA E PROVINCIA

Ormai ci siamo, la giornata più spaventosa dell’anno è alle porte, ecco quindi di seguito alcuni appuntamenti da non perdere a Pisa e in provincia in vista della notte di Halloween.

Domani, in zona San Marco, a partire dalle 17 al parco “Cesare Balbo“ sarà possibile accedere gratuitamente al “Bosco della paura“ un percorso horror fra banchetti street food e animazione per bambini, con stuzzichini e drink a tema.

Sempre domani, Unipi propone invece una visita guidata del Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini“ per adulti e bambini dal titolo “Le mummie sono tornate!“. La visita si svolgerà su due turni, il primo a partire dalle 16 e il secondo dalle 17.30.

Il costo della partecipazione è di 5€ per gli adulti e di 3€ per i bambini sotto i 12 anni. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione da effettuarsi entro e non oltre le ore 12 di oggi inviando una mail all’indirizzo

[email protected].

A partire dalle 23 invece i più grandi potranno recarsi al “Borderline“ per “l’Halloween Night Party 80’ vs 90’“la festa da paura in perfetto stile college americano. Ad animare la serata ci penserà la band anni 80’ Sunset Strip che proporrà una simaptica sfida tra i grandi successi delle ultime due decadi del II millennio, chi vincerà?

Spostandosi invece a Marina di Pisa, il Parco avventura “Il Pineto“ venerdì 1 novembre organizzerà una divertente caccia al tesoro nel bosco, fra avventura, maschere e tesori nascosti. Ma non solo dalle 10 alle 17 saranno molte le attività previste per i bambini tra i 4 e i 10 anni, come il laboratorio di sperimentazione con l’argilla oppure la scalata del grande albero di 15 metri per conquistare le “sorprese sospese“. Inoltre è previsto uno sconto del 10% sull’accesso ai percorsi per chi si presenterà mascherato.

Da non perdere il ritorno di Vico Halloween, la grande festa con ingresso gratuito per bambini e bambine. Domani a partire dalle 15.30 fino alle 19 il borgo medievale ospiterà infatti la festa più spaventosa di sempre, fra laboratori e letture delle streghe del Boschetto e poi ancora un pomeriggio di animazione nella Torre dell’Orologio con Capitolium. Vi saranno infine ancora tanti spettacoli e tante altre mostruose sorprese ad attendervi a Vicopisano.

A Crespina Lorenzana invece torna i “Vicoli del terrore“ giunto ormai alla sua 14esima edizione, i festeggiamenti avranno inizio a partire dalle 18 con artisti di strada e personaggi degni delle migliori storie di paura.

Gli appassionati di cosplay potranno poi partecipare con le loro maschere al concorso il “Cosplay più mostruoso”, al vincitore verrà offerta una cena in uno dei ristoranti di Lorenzana.

Inoltre per agevolare gli spostamenti il Comune ha deciso di mettere a disposizione dei visitatori un servizio di navetta gratuito. I mezzi circoleranno a partire dalle 18.30 fino alle 2, con un intervallo di 5 minuti fra una corsa e l’altra.