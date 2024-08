E-Team Squadra Corse, storico risultato in Formula Student

Grande soddisfazione per l’E-Team Squadra Corse del nostro ateneo. L’equipaggio pisano è l’unico team italiano che è riuscito a completare e a passare le ispezioni dopo la prova endurance del secondo appuntamento del campionato ad Hockenheim. Le prove statiche, le prime che gli studenti hanno affrontato, che avvengono in contemporanea con le ispezioni meccaniche, elettriche e sulla batteria, si dividono tra design, business plan e cost report, sono state portate a termine con ottimi risultati. Nella prova design vengono spiegate le scelte progettuali della macchina, il business plan è lo studio della fattibilità economica di un modello di business (quello dell’ateneo pisano ha ricevuto addirittura i complimenti dei giudici), mentre nel cost report - che elabora un valore monetario ai componenti della vettura - la squadra si è aggiudicata l’ottava posizione. Successivamente si è passati alle prove dinamiche, che si articolano in autocross, acceleration ed endurance. L’acceleration si è conclusa con un tempo di 4.66 secondi, mentre nell’autocross i ragazzi hanno segnato 94 secondi al primo giro e 87 al secondo. Domenica si è tenuta l’endurance, che prevede un tracciato di 22 km percorso da due piloti. Dopo aver completato l’assetto e aver corso la gara sull’asfalto bagnato, l’E-Team ha concluso egregiamente la prova portando a casa una ventesima posizione su 79 partecipanti, terza tra le squadre italiane dietro solo al Politecnico di Milano e all’Università di Padova. Nella classifica generale la Squadra Corse pisana si è posizionata 40esima, ottima soddisfazione considerando il livello della competizione che accoglie i migliori team del mondo e che il team pisano è soltanto alla sua seconda partecipazione con la vettura elettrica. Il prossimo appuntamento - l’ultimo della Formula Student - sarà in casa, a Varano de’ Melegari, dal 4 al 9 settembre.

Giulia De Ieso