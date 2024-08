E adesso "Occhio alle truffe" Campagna di prevenzione: "Per dati molto allarmanti"

Si chiama "Occhio alle truffe" la campagna di comunicazione del Comune per la prevenzione e il contrasto alle truffe agli anziani, realizzata con il finanziamento del ministero dell’Interno (poco più di 17 mila euro) e la collaborazione di prefettura, gruppo Paim e Autolinee Toscane (i flyer contenenti le principali tipologie di truffe e i consigli utili per evitarli sono affissi anche all’interno dei bus di linea cittadini). "Per la terza volta - ha detto l’assessore per i rapporti con il cittadino, Gabriella Porcaro - l’amministrazione ha deciso di partecipare a questa iniziativa sulla scorta dei dati allarmanti riferiti dal ministero: sono ben 99 mila le truffe che si consumano online in tutta Italia in un anno e 25 mila a discapito proprio degli anziani. Non a caso, questa campagna viene attivata nel periodo estivo, un momento in cui gli anziani restano soli più a lungo. La campagna informativa mira a diffondere consapevolezza sulle diverse tipologie di comportamenti, sempre più sofisticati, posti in essere dai malintenzionati. Vogliamo dimostrare che le istituzioni sono vicine alla cittadinanza e ci proponiamo di incoraggiare il senso civico della comunità stessa. L’obiettivo è aiutare le persone anziane ad adottare comportamenti responsabili e consapevoli ai fini della loro tutela, senza dover rinunciare alle relazioni sociali. Ma soprattutto di denunciare al numero unico di emergenza 112 o al centralino della polizia municipale anche solo il sospetto di essere stati vittime di un tentativo di truffa".

Secondo il viceprefetto Laura Maria Motolese, "nel primo semestre dell’anno sono 22 le truffe denunciate ai danni degli anziani in tutta la provincia di Pisa". Più di tre al mese con un trend in costante crescita e che proprio nel periodo delle vacanze estive può raggiungere la sua massima pericolosità. Per questo, ha aggiunto il comandante della polizia municipale, Elio Cappellini, "abbiamo deciso di fare squadra per tutelare la parte più fragile della nostra comunità". "E’ essenziale realizzare una rete - ha osservato Porcaro - e oltre ai manifesti, il Comune ha realizzato anche volantini informativi che verranno distribuiti nei luoghi di aggregazione. Il volantino descrive diverse tipologie di truffe tra le più ricorrenti, dando consigli e raccomandazioni e soprattutto riportando i numeri di telefono da contattare. Per arginare il fenomeno è importare denunciare i comportamenti sospetti e pericolosi, l’intento dell’amministrazione è infatti quello di dimostrare vicinanza ai cittadini perché le persone anziane non si sentano inibite dalla vergogna di essere state raggirate e perché si sentano protette e ascoltate".

Per renderla ancora più efficace il Comune promuove anche la messa in scena di uno spettacolo a tema il 31 agosto a Eliopoli con la compagnia "I Dicche", recitato in vernacolo pisano, dove vengono rappresentate – tra il serio e il faceto – tutte le tipologie di truffa ricordate nella campagna. "Il gruppo Paim - ha concluso Chiara De Luca - ha promosso incontri specifici in città (alle Officine Garibaldi e a Riglione) ma anche sul litorale. Il prossimo è infatti in programma oggi alle 18.30 al circolo Il Fortino di Marina di Pisa".

Gab. Mas.