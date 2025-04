Blitz al Duomo di Pisa, due incappucciati scalano il ponteggio e appendono una bandiera

Pisa, 24 aprile 2025 – Due persone vestite di scuro e incappucciate, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, hanno scalato un ponteggio in allestimento per l'esecuzione di un restauro al Duomo e hanno appeso una bandiera raffigurante un Qr code a scadenza, che rimanderebbe a un sito Internet recante la scritta 'I peccatori'. Sull'episodio indaga la Digos. Nelle scorse settimane è uscito nelle sale cinematografiche un film di produzione americana intitolato appunto "I peccatori (Sinners)" del regista Ryan Coogler e si valutano collegamenti o eventuali elementi di emulazione. Il blitz dei due intrusi è documentato dalle riprese delle telecamere dell'Opera primaziale pisana che hanno registrato l'azione intorno all'1,30 di mercoledì. Ieri sera, dopo che la vigilanza della Primaziale di buon mattino aveva rimosso la bandiera, le forze dell'ordine hanno eseguito un'accurata ispezione alla cattedrale senza trovare altri segni di intrusione, simulando un'esercitazione di protezione civile per non allarmare i turisti e i visitatori di piazza dei Miracoli, affollata per le vacanze pasquali. Sulla vicenda per ora viene mantenuto il massimo riserbo, anche se la procura avrebbe disposto approfondimenti e sarebbe pronta a a ordinare una consulenza tecnica informatica per capire a quali pagine web rimanderebbe il Qr code, il quale, scansionato dagli inquirenti, avrebbe attivato alcune pagine pubblicitarie. Ora, invece, risulta inattivo.